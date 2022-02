Fatigue pandémique: «Il faut éviter à tout prix de faire le yo-yo», prévient la Dre Mylène Drouin

Le retour à un semblant de vie normale est encore pour le moment rempli d’incertitudes, mais une chose est sûre, les autorités de santé publique ne veulent plus de l’effet «yo-yo» avec les fermetures et les confinements, qui affecte la santé mentale de tous les Québécois.

Selon la Dre Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal, la stratégie du gouvernement qui consiste à faire confiance aux gens en permettant de rouvrir la société, est la bonne chose à faire, surtout que la situation semble, pour l’instant, sous contrôle.

«À court terme les indicateurs vont dans la bonne direction», a expliqué Dre Drouin en entrevue au Québec Matin. La contagion dans les écoles est limitée, et la présence du variant Omicron est aussi en baisse dans les eaux usées.

Il demeure des incertitudes, et les autorités de santé n’excluent pas l’arrivée d’un nouveau variant qui pourrait être plus dangereux que l’Omicron, avec possiblement une remontée des cas à l’automne.

«On peut avoir un nouveau variant plus virulent qui arrive. Ce qu’on souhaite c’est vraiment de changer notre approche face au virus et d’éviter à tout prix de faire le yo-yo.»

Si un retour en force du virus se faire sentir à la saison froide, l’idée serait d’éviter un confinement et les fermetures grâce aux outils et aux façons de faire mis en place au cours des deux dernières années.

La vaccination, le passeport vaccinal, le port masque, les tests rapides et l’auto déclaration, l’isolement volontaire, les PCR, le suivi de la contagion dans les eaux usées permettraient de poursuivre un semblant de vie normale malgré une pandémie qui s’étire.

Par ailleurs, Dre Drouin indique qu’avec l’allègement des mesures sanitaires, il faudra surveiller deux milieux de plus près afin d’y faire respecter les mesures : les bars et les tournois sportifs sont plus à risque d’éclosions.