Février, Mois de la santé du cœur: redonnez du rythme, offrez une deuxième vie

Ayant survécu à une mort subite causée par une condition génétique rare, Geneviève Boisclair-Châteauvert connaît l’importance de soutenir l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), dont l’expertise lui a permis de voir grandir son garçon et de protéger ses proches.

En ce Mois de la santé du cœur, la Fondation IUCPQ invite la population à faire un don afin de sauver d’autres vies comme celle de Mme Boisclair-Châteauvert, qui, le 10 mars 2018, lors d’une première soirée au restaurant avec son conjoint depuis la naissance de leur garçon, s’est effondrée.

Les étoiles semblaient toutefois alignées pour qu’elle survive, puisqu’à ce moment, un médecin, une infirmière et des personnes possédant une formation de RCR attendaient de se voir attribuer une table. Le 911 a été contacté et les manœuvres de réanimation ont rapidement été enclenchées, pendant qu’un homme courait chercher le défibrillateur du gym voisin.

Les ambulanciers aussitôt arrivés l’ont transportée à l’Institut, qui offre des soins spécialisés et ultraspécialisés aux patients atteints de maladies cardiovasculaires, respiratoires et liées à l’obésité.

Deux jours plus tard, en se réveillant aux soins intensifs, la femme de 32 ans à l’époque se demandait comment c’était possible. «Je ne comprenais pas, moi qui étais en forme et qui me sentais vraiment bien cette journée-là, n’ayant eu aucun signe avant-coureur d’un tel événement», dit-elle.

Entre de bonnes mains

Confiée au cardiologue Paul Poirier et à son équipe, une batterie de tests a confirmé l’excellente santé de la patiente, ajoutant à l’incompréhension de tous. Puis, un tapis roulant combinant effort et émotions fortes, pour celle qui n’avait pas vu son fils depuis plusieurs jours, a suscité des anomalies sur le cardiogramme et a révélé sa condition génétique. Il s’agit d’une tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique (CPVT), qui affecte environ une personne sur 10 000.

«Cette maladie-là est dangereuse lorsqu’on ne sait pas qu’on en est atteint, mais, heureusement, avec une médication, le risque est maintenant pratiquement nul», explique Mme Boisclair-Châteauvert. Le cas ayant été envoyé à la Clinique des arythmies génétiques CARYGENES de l’Institut et au Dr Christian Steinberg, cardiologue électrophysiologiste, le gène responsable de la maladie a pu être identifié. Des tests de dépistage effectués auprès des membres de sa famille ont permis d’apprendre que sa mère et un oncle étaient porteurs, puis qu’une médication adéquate pouvait les protéger, leur sauver la vie. Cette découverte a aussi mis en lumière la cause de morts subites chez des cousins éloignés.

Ne jamais arrêter de chercher

«Il faut toujours comprendre ce qui s’est passé, car il y a toujours une réponse. Tant que la clinique CARYGENES existera, il n’y aura jamais de cold case, soutient Dr Steinberg, puisqu’ils seront toujours sous investigation, notamment grâce à la création de la biobanque». Il espère qu’un jour, «les visages des enfants et des adultes qui n’ont pas pu être ressuscités disparaissent des journaux. Mais sans recherche, c’est impossible».

Le médecin favorise également la formation RCR, puis l’accessibilité à un défibrillateur dans les lieux publics, que les gens «ne doivent pas avoir peur d’utiliser, car ça ne peut que faire du bien», dit-il, tout comme commencer le massage cardiaque rapidement. Et lors d’un décès inexpliqué, il prône la nécessité qu’une autopsie moléculaire soit pratiquée.

Contribuez à redonner la vie en textant «CŒUR» au 20222. Vos dons permettront l’achat d’équipements spécialisés et le financement de la recherche et de l’enseignement.