Gala à huis clos pour Eye of the Tiger Management

Le promoteur Eye of the Tiger Management a confirmé mercredi la tenue à huis clos de son gala de boxe prévu le 19 février au Cabaret du Casino de Montréal, événement mettant en vedette le poids lourd Arslanbek Makhmudov.

En raison des contraintes sanitaires qui seront encore en vigueur ce jour-là, l’organisation a dû se résigner à interdire l’accès aux spectateurs; les amateurs de pugilat pourront en revanche suivre l’action sur les ondes de la chaîne TVA Sports. Par ailleurs, grâce aux allégements des règles du gouvernement provincial et de la Santé publique en matière de capacité d’accueil des salles de spectacles et des lieux de compétition, les galas des 3 et 26 mars se tiendront en présence du public.

Concernant la soirée du 19 février, au départ à l’horaire le 22 janvier avant un report relié à la pandémie, Makhmudov (13-0-0, 13 K.-O.) tentera de demeurer invaincu face au Polonais Mariusz Wach (36-7-0, 19 K.-O.) avec le titre NABF à l’enjeu. Pour sa part, le Québécois Simon Kean (20-1-0, 19 K.-O.) aura l’Américain Shawndell Terrell Winters (13-6-0, 12 K.-O.) comme vis-à-vis.

