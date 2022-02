Héroux-Devtek affiche un bénéfice et des ventes en déclin

Le fabricant de pièces d’avion Héroux-Devtek a affiché mardi un bénéfice net en baisse et un recul de ses ventes pour le trimestre clôt le 31 décembre 2021.

Le bénéfice net de l’entreprise s’est établi à 6,46 millions $, alors qu’il était de 8,48 millions $ pour la même période de 2020. Le bénéfice par action est ainsi passé de 0,24 $ il y a un an, à 0,18 $ à la fin de ce troisième trimestre 2021.

Les ventes de Héroux-Devtek ont aussi diminué, passant de 150,3 millions $ il y a un an, à 131,1 millions $, soit une baisse de 12,7 %.

Selon l’entreprise, cette baisse est attribuable aux retards de livraison qui ont eu des conséquences sur la chaîne d'approvisionnement et des systèmes de production, en raison de la COVID-19 et de la menace du variant Omicron.

«Le niveau de production a donc été moins élevé que prévu, particulièrement pour les produits sur le marché secondaire», a précisé Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

M. Brassard se dit tout de même confiant de pouvoir compenser cette baisse de production au cours des prochains trimestres.

«Nous regardons vers l'avenir avec un optimisme prudent, confiants en notre approche et notre stratégie, notamment alors que nos assises demeurent solides. Nos livraisons aux fabricants d'équipements d'origine sont conformes aux échéanciers, notre carnet de commandes n'a pas été atteint et demeure solide, et notre portefeuille de ventes s'étend à l'échelle d'une multitude de clients, de segments de marché et de pays», a-t-il ajouté.

L’entreprise basée à Longueuil réalise environ 90 % de ses ventes à l'extérieur du Canada, dont environ 53 % aux États-Unis.