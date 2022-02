Joël Lightbound: la fin du silence complice

Rarement aura-t-on vu un simple député dénoncer de manière aussi chirurgicale les politiques et les tactiques de son propre premier ministre.

Le plaidoyer du député libéral Joël Lightbound était aussi cinglant qu’élégant. Courageux aussi. Car c’est là que cette sortie publique trouve tout son sens.

Les moutons

Depuis des années, les députés fédéraux, particulièrement ceux du parti au pouvoir, sont trop souvent des moutons. Je le dis en tout respect, ils n’ont pas trop le choix. Une discipline de fer est imposée. Elle repose sur la carotte et le bâton, l’espoir d’une promotion contre le risque d’une mise à l’écart. Ils s’accrochent au mince espoir de changer les choses à l’interne.

En répudiant l’approche de son premier ministre, en offrant une option à la gestion actuelle de la pandémie, Joël Lightbound a carrément risqué sa carrière politique. D’ailleurs, il a dû démissionner comme président du caucus québécois pour y sauver sa place.

Et pourtant, ce député réservé et réfléchi a clairement énoncé le dilemme qui hante tout député. « Le plus difficile en politique est de savoir tracer la ligne entre les compromis et la compromission. »

En osant l’affirmer à voix haute, il lance un message à tous les sceptiques du caucus. Pendant combien de temps s’obstineront-ils à faire semblant, alors qu’il est évident que les tactiques polarisantes et diviseuses du premier ministre ne font qu’envenimer un climat social déjà tendu ?

Un vrai député

Car qu’est-ce qu’un député ? Un simple outil de pouvoir ou un représentant légitime des préoccupations de dizaines de milliers d’électeurs ?

Pourquoi nos élus devraient-ils être condamnés à une loyauté aveugle dès leur arrivée au Parlement ? Tout bonnement parce que celle-ci permet d’entretenir l’illusion que le parti au pouvoir est en possession tranquille de la vérité.

Or Justin Trudeau a beau répéter qu’il « suit la science », on a tous compris que c’est bien relatif. Confinement, déconfinement, vaccination obligatoire ou non, tout ça dépend tout autant de la science que d’une foule d’enjeux économiques et sociaux.

Ces nuances, Justin Trudeau ne s’en préoccupe plus. Polariser le débat lui a permis de démoniser l’adversaire conservateur. Ça lui suffisait.

On aurait cru que le siège de sa propre capitale par une meute ultra-motivée, ultra-organisée, lui aurait fait comprendre les limites de cette stratégie. Mais non. Dès qu’il prend la parole, il en remet, donnant ainsi les moyens au Parti conservateur de redorer son image. Faut le faire !

Résultat de l’opération, selon un sondage Léger, 44 % des Canadiens blâment la classe politique pour avoir allumé la mèche de cette révolte populaire.

En effet, les bonnes tactiques politiques font rarement des bonnes politiques publiques.

Joël Lightbound n’aura jamais aussi bien joué son rôle de député qu’en affichant sa dissidence. Surtout, il a rappelé aux libéraux à quel point Justin Trudeau a trahi la promesse au cœur même de son leadership. Combien d’entre eux auront le courage de l’entendre ?