Kingsbury et les sœurs Lapointe de retour au Québec

Mercredi après-midi, j’étais le seul journaliste présent à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal pour accueillir nos trois athlètes olympiques et leur entraîneur. J’ai connu les sœurs Dufour-Lapointe et Mikaël Kingsbury lorsqu’ils ont amorcé leur carrière vers une place avec l’équipe canadienne. J’étais accompagné du légendaire relationniste des athlètes amateurs du Québec, Jean Gosselin, de INS Québec et de Laurence Mongeon, la conjointe de Mikaël. Les trois athlètes, ainsi que leur entraîneur Michel Hamelin, étaient heureux de revenir à leur domicile.

Nous étions tous les trois dans le stationnement, Mikaël, sa conjointe, Laurence Mongeon et moi. Mes amis ne croiront pas, mais je les ai aidés à transporter les valises et l’équipement de notre triple médaillé olympique. Soudainement, il se tourne vers moi en m’offrant la possibilité de prendre cette photo.

Un moment magique lorsque Laurence Mongeon a accueilli son conjoint, Mikaël, qui portait fièrement sa médaille d’argent.

Les sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe, médaillées olympiques, sont fières des accomplissements qu’elles ont réalisés. De retour au Québec, il ne faudrait pas être surpris que l’une d’elles aille rejoindre ses parents pour faire du bateau aux Bahamas.

En se rendant vers sa voiture, Mikaël s’est amusé avec Sonic, un petit berger allemand de 10 semaines de l’Unité canine de l’aéroport de Montréal.

Le vol de retour s’est amorcé de la Chine vers Séoul avec un arrêt à Paris avant d’arriver à Montréal. Laurence Mongeon et Mikaël sont en compagnie de Martine Boulerice, d’Air Canada.

Mikaël Kingsbury est en compagnie de son entraîneur, Michel Hamelin, qui n’a pas cessé de louanger les performances du médaillé olympique.

Laurence Mongeon a reçu un appel de son conjoint, Mikaël Kingsbury, lorsque l’avion a atterri à Montréal.

Une fois arrivés à la maison, Laurence et Mikaël ont dégusté un succulent repas avant de s’asseoir pour regarder les Jeux olympiques.