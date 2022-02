Le Mois Multi s’installe dans le Vieux-Port

Le Mois Multi investit de nouveaux lieux. Cette grande fête des arts multidisciplinaires et électroniques s’installe, jusqu’à la fin du mois, dans le Vieux-Port de Québec, à l’Espace 400e. On y propose cinq installations et un terrain de jeu numérique pour toute la famille.

Après une édition qui s’est déroulée en virtuel en 2021, le Mois Multi accueillera du public pour sa 23e édition qui est gratuite.

«Il s’agit d’une année spéciale. Une année où l’on fête le retour des installations», a lancé, fébrile, Mélanie Bédard, directrice générale et à la programmation.

Une édition, précise le commissaire Émile Beauchemin, qui est très accessible.

«Elle a été conçue pour toute la famille et avec plusieurs installations interactives», a-t-il indiqué, lors d’une visite de presse.

On retrouve, à l’Espace 400e, cinq installations et un terrain de jeu numérique. Des œuvres créées par des artistes du Québec, de la Belgique et des États-Unis.

SUNBURST d’Amélie Laurence Fortin propose une structure métallique qui bouge au rythme des explosions solaires survenues durant le mois de janvier dernier.

Les vents du Minnesota

L’installation Ça aurait la longueur d’un trait bleu du Belge Pierre Coric propose un assemblage de textile, qui se déploie à travers 270 cases, réalisé à partir d’une photo de La Manche où il habite.

«J’ai pris, à partir d’un appareil photo jetable, attaché à un cerf-volant et déclenché à distance, 27 photos de la mer, de la rive et du ciel. Une seule, qui était bonne, a servi pour la réalisation de cette installation», a-t-il raconté.

Annabelle Guimond-Simard présente, avec Les Opportunistes insurmontables, sept portraits qui mélangent l’analogique, le numérique et l’audio et qui sont le fruit de rencontres avec des humains en lien avec la nature.

L’installation tele-present wind, de l’Américain David Bowen, réunit 126 tiges de plantes séchées qui se balancent, en temps réel, au rythme des vents qui soufflent au-dessus de l’Université du Minnesota.

Le Journal de QuébecPhoto Yves Leclerc

Sming permet aux visiteurs d’enregistrer un court segment vocal, de prendre une baguette de chef d’orchestre et de diriger une chorale où l’image du participant apparaît 20 fois sur un écran géant et où sa voix devient une chorale.

Un terrain de jeu numérique offre sept stations interactives où on retrouve des expériences en réalité augmentée, de la réalité virtuelle, des jeux vidéo d’art et des oeuvres virtuelles.

Les assouplissements récents de la Santé publique permettra de présenter, les 26 et 27 février, l’installation vivante Haircuts by Children, où 16 enfants de 10 et 11 ans, occuperont un salon de coiffure, seront formés et offriront des coupes de cheveux à 32 adultes consentants.

Le Mois Multi propose, aussi, au complexe Méduse, jusqu’au 13 février, les installations Solarium - L’eau du bain et Acqua Alta - La traversée du miroir. On pourra ensuite voir, du 19 au 26 février, les installations Débris cosmiques: un récit sur l’univers et Bellona Times.

On peut visiter les installations de l’Espace 400e de midi à 19 h les jeudis et vendredis et de midi à 17h du samedi au mercredi.

Toutes les informations sur la 23e édition du Mois Multi sont en ligne sur le site mmrectoverso.org.