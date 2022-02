L'incroyable force mentale de Kim Boutin

Lorsque l’on dit qu’une équipe vaut plus que la somme de ses éléments, le relais canadien féminin de patinage de vitesse courte piste en a fait la preuve, mercredi, en demi-finale olympique. Kim Boutin, Florence Brunelle, Alyson Charles et Courney Sarault ont su contenir les ardeurs des Sud-Coréennes pour terminer premières et assurer leur place en finale dans cette journée marquée par la médaille d’argent de Steven Dubois au 1500 mètres.

En début de séance, Boutin se dirigeait facilement vers la victoire dans sa course de ronde préliminaire du 1000 m lorsque la glace a cédé sous elle dans le dernier virage. La Sherbrookoise n’a pas eu le temps de se relever pour franchir les quelques mètres restants. Cette déception aurait pu lui trotter dans la tête pour la suite, mais elle a su faire table rase avant la demi-finale du relais féminin.

La médaillée de bronze du 500 m a donné le ton en plaçant son équipe en tête dès le début de la course. Charles a su contenir les tentatives de dépassement de la Corée du Sud qui a brièvement pris la tête de la course lors d’un échange avec cinq tours à faire. Florence Brunelle a coupé court à cela en reprenant les commandes de la course pour donner la touche à Boutin, qui a ensuite pu mettre la table pour la dernière relayeuse de l’équipe, la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault.

«On s’entraîne toute l’année pour ces moments-là, alors nous étions fébriles et stressées, mais nous voulions aller chercher cette qualification-là», a lancé Brunelle.

Faire partie d’une équipe de relais ajoute toujours la pression supplémentaire de ne pas laisser tomber ses coéquipières. En plus de cela, Brunelle devait aussi oublier ses disqualifications survenues plus tôt à Pékin au relais mixte et au 500 m.

«Des fois, j’ai une idée en tête, mais l’exécution est un petit peu moins bien faite. Ça vient avec l’expérience. Une des choses les plus importantes pour moi dans ce relais, c’est de ne pas avoir eu peur à cause de ce qui s’était passé. J’ai continué à être audacieuse et à avoir confiance en moi et c’est ce qui m’a permis de faire ce dépassement-là [et de reprendre l’avance].»

Cette audace de la Trifluvienne de 18 ans, l’entraîneur Sébastien Cros était heureux de la voir sur la glace du Palais omnisport de la capitale chinoise.

«On veut qu’elle continue à être audacieuse, qu’elle fasse des dépassements et c’est exactement ce qu’elle a fait aujourd’hui [mercredi]. Elle n’avait pas froid aux yeux avec la pression que peut représenter une demi-finale aux Jeux à son âge. C’est parfait et c’est ce qu’on attend d’elle. Elle a été capable de le faire», a analysé Cros.

Capitaine Kim montre l'exemple

Par ses gestes, Boutin a démontré qu’elle était la capitaine, malgré sa malchance survenue plus tôt. C’est elle qui est allée rejoindre ses coéquipières pour mettre ses bras sur leurs épaules après la course, geste répété avec Brunelle lorsque celle-ci a expliqué à la télévision de Radio-Canada comment elle avait mis de côté ses disqualifications des deux premiers jours de compétition.

«Kim, ce soir, elle a été une humaine et une femme exceptionnelle, confirme Brunelle à Sportcom. Elle a été capable de mettre ça de côté [sa chute au 1000 mètres] et d’être là pour l’équipe. [...] Tout le monde, on est vraiment fiers d’elle et elle est un très bel exemple à suivre. Ce qu’elle a eu, ça peut tous nous arriver et il faut mettre nos choses individuelles de côté et être là pour l’équipe. Et elle l’a tellement bien fait ce soir. Vraiment!»

Dion et Hamelin stoppés en demi-finale

En demi-finale du 1500 m masculin, Pascal Dion, alors deuxième, a été déporté vers l’extérieur à la sortie d’un virage lorsqu’il a été dépassé par un Hongrois et a ensuite reculé en queue de peloton pour être le dernier à franchir la ligne d’arrivée.

À ce qui allait être la dernière course individuelle de sa carrière aux Jeux olympiques, Charles Hamelin a perdu l’équilibre après avoir été accroché, ce qui s’est traduit plus tard en une disqualification pour contact après avoir changé de ligne.

Charles et Sarault seront des quarts de finale au 1000 m, vendredi.

