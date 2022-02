Martin St-Louis est le nouvel entraîneur par intérim du Canadien

Le Québécois Martin St-Louis, ancienne vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH), a été nommé entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal, mercredi après-midi.

L’homme de 46 ans succède ainsi à Dominique Ducharme, qui a été relevé de ses fonctions par le Bleu-Blanc-Rouge quelques heures plus tôt.

Les Canadiens nomment Martin St-Louis à titre d'entraîneur-chef par intérim.#GoHabsGo https://t.co/6wtKdbQvtw — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 9, 2022

St-Louis et le vice-président des opérations hockey du CH, Jeff Gorton, se connaissent bien puisqu’ils se sont côtoyés vers la fin de la carrière de joueur du natif de Laval. Ce dernier s’est retiré avec les Rangers de New York en 2015, après un parcours exemplaire de 16 saisons avec les Flames de Calgary et le Lightning de Tampa Bay.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Martin au sein de l’organisation du Canadien. Non seulement nous ajoutons un excellent homme de hockey, mais avec Martin, nous amenons un gagnant qui a fait ses preuves et un homme dont la compétitivité a été reconnue par tous ceux qui ont croisé son chemin», s’est réjoui Gorton par voir de communiqué.

«C'est une très bonne personne, très honnête et très calculée. Il ne met pas beaucoup d'émotions dans ses décisions. Il m'a très impressionné en le côtoyant», avait mentionné St-Louis à propos de Gorton lors d'un entretien à TVA Sports, en décembre dernier.

Le petit attaquant a remporté la coupe Stanley en 2004 avec les «Bolts». Il a cumulé 1033 points en 1134 rencontres dans la LNH, remportant à deux reprises le trophée Art-Ross remis au meilleur pointeur de la saison régulière. Il a finalement été reconnu pour l’ensemble de sa carrière en 2018 en faisant son entrée au Temple de la renommée du hockey.

