Pékin 2022: Charles Hamelin prépare sa relève

PÉKIN – Dur à dire, hier soir, si on a assisté au passage du flambeau entre Charles Hamelin et sa relève. Quoi qu’il en soit, le vétéran laisse sa marque sur la prochaine génération.

• À lire aussi: Pékin 2022: Charles Hamelin évincé de la finale du 1 500 mètres

• À lire aussi: L'incroyable force mentale de Kim Boutin

«Pour réussir tout ce qu’il a accompli et empiler les victoires comme il l’a fait, le gars qui va lui succéder devra rester un bon bout de temps», a imagé son entraîneur Sébastien Cros, un sourire en coin.

À son avis, Hamelin a démontré tout l’amour qu’il entretient pour le sport, la course et l’entraînement.

Avec lui, il n’avait aucune demi-mesure. Les entraîneurs devaient le sommer de prendre des journées de congé.

Mais selon Cros, ce qui lui a permis de traverser le temps depuis ses débuts en 2004, c’est sa capacité et son intérêt pour s’adapter.

«Le sport a évolué depuis les derniers Jeux. Il s’est ajusté. Les athlètes sont de plus en plus au même niveau. Techniquement, ils patinent très bien. Charles avait encore réussi à bien progresser techniquement, a souligné l’instructeur.

«Dans cette discipline, il y a tant de dépassements, de tracés différents et variés et des changements de rythme, a-t-il poursuivi. Il y a beaucoup plus d’informations à prendre en compte. Il faut posséder tous ces outils pour obtenir du succès et batailler au plus haut niveau. On ne peut plus uniquement compter sur l’aspect physique. Ce n’est plus suffisant.»

Obstacles

À son avis, les restrictions sanitaires et le peu de compétitions durant la pandémie lui ont nui pour parfaitement mettre à exécution en situation de course les changements apportés.

“Il a énormément travaillé. Peu importe l’intensité à l’entraînement, ce n’est pas une course avec des Coréens et des Chinois.

Hamelin espère que son éthique de travail symbolisera son héritage sportif. Il a relevé de nombreux défis durant sa carrière.

‘Si j’ai été capable de me rendre jusqu’ici à Pékin, c’est par amour pour mon sport. Cette présence démontre beaucoup mon caractère, ma volonté et ma détermination dans le sport et la vie.’

Les Steven Dubois, Jordan Pierre-Gilles, Pascal Dion, Kim Boutin, Florence Brunelle, Alyson Charles et cie, n’ont qu’appris à se dépasser en le côtoyant.

À VOIR AUSSI