J’enseigne au préscolaire depuis plusieurs années. Ce métier me passionne. Il me permet d’effectuer une différence auprès des enfants et de pouvoir observer les changements de comportements au fil du temps.

Ces dernières années, j’ai remarqué que les enfants se conforment de moins en moins spontanément aux consignes de l’adulte. Lorsque je communique une directive, je peux lire dans les yeux de certains: «Pourquoi j’écouterais?». Les enfants se demandent constamment s’il y a possibilité de négociation ou s’ils peuvent obtenir un gain en échange de leur collaboration. Obéir pour obéir ne fait plus partie de leur habitude. Certains diront qu’ils développent ainsi leur esprit critique, leur jugement et leur intelligence, mais trop c’est comme pas assez!

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

Obéir en échange de quelque chose

Quand l’enseignante demande aux enfants de s’habiller pour aller dehors ou de se laver les mains pour manger la collation, elle n’a pas le temps de négocier ni de se justifier. Qui pourrait blâmer les enfants? Les adultes utilisent cette stratégie avec eux d’une façon abusive. Par conséquent, les enfants ont développé l’habitude d’obéir en échange de quelque chose.

«Si tu adoptes un bon comportement à l’école cette semaine, je vais t’acheter une surprise, si tu passes une belle journée sans faire de crise, on va aller au parc, si tu ne frappes pas tes amis à l’école, tu auras une récompense...».

À l’école, les enseignantes doivent jongler avec une panoplie de systèmes individuels qui permet à l’élève d’obtenir une récompense en échange de son bon comportement. À mon avis, ce phénomène social contribue notamment à l’épuisement des intervenants dans les écoles. Même la politesse et le respect font désormais l’objet de négociation!

Par ailleurs, les élèves n’ont pas intérêt à respecter les consignes s’il constate que d’autres se voient récompenser pour le faire! Comment les simples encouragements et commentaires positifs de l’adulte peuvent-ils faire le poids à côté des récompenses et des privilèges? Comme enseignante, j’avoue utiliser ce type de système avec quelques élèves afin de contrer des comportements perturbateurs car rien d’autre ne fonctionne! Difficile de renverser la vapeur quand cette habitude fait partie intégrante de la vie de l’enfant.

Démontrer les bienfaits d’un bon comportement

Arrêtons de récompenser les enfants à coup de privilèges et de surprises sous prétexte qu’ils ont bien agi! Cessons de négocier avec eux à chaque fois qu’ils doivent exécuter une tâche. Développons plutôt leur motivation intrinsèque en leur démontrant les bienfaits et les impacts d’un bon comportement sur les personnes autour d’eux. Bref, guidons- les afin qu’ils deviennent des adultes fiers et responsables qui agissent correctement sans attendre quelque chose en retour.

Aux enfants qui se demandent pourquoi ils devraient écouter l’adulte, je leur répondrais: pour faire plaisir, pour se sentir bien et pour respecter les autres. Je leur dirais qu’ils ont des droits mais aussi des responsabilités et qu’ils vivent dans une société où chaque bon comportement ne génère pas nécessairement une récompense. Je leur dirais que tout n’est pas matière à négociation. Enfin, je leur dirais d’écouter sans devoir me justifier à tout bout de champ, tout simplement.

Véronique Dalpé, Enseignante maternelle 5 ans à l’École des Primevères, Pointe-Calumet, et vice-présidente de l'Association d’éducation préscolaire du Québec