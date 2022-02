QS veut une enquête de l’AMF sur Celsius

Québec solidaire (QS) demande à l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’ouvrir une enquête sur la firme Celsius Network dans laquelle la Caisse de dépôt et placement et ses partenaires ont investi plus de 750 M$.

« Je veux une enquête de l’AMF. Je veux plus de transparence de la part de la Caisse », a expliqué en entrevue au Journal Ruba Ghazal, porte-parole en matière de fiscalité de Québec solidaire, qui a fait parvenir une lettre à l’AMF.

« Dans votre rôle d’encadrer les marchés financiers et de chien de garde financier du Québec, il y a suffisamment d’éléments pour justifier la tenue d’une enquête de votre part », écrit sans détour la députée dans sa missive.

Far West des cryptomonnaies

D’après Ruba Ghazal, il faut également que la Caisse cesse « de se cacher derrière des ententes de confidentialité ».

Hier, Le Journal soulignait que la Securities and Exchange Commission (SEC) se penche sur les activités de Celsius Network, Voyager Digital Ltd et Gemini Trust Co, selon Bloomberg.

Or, pour Ruba Ghazal, il n’y a pas de fumée sans feu.

« Il y a beaucoup d’États qui veulent mieux réglementer cette industrie. C’est le Far West. Ce sont les montagnes russes », a-t-elle souligné.

« C’est imprudent que l’argent public participe à cela », a-t-elle conclu.