Ruée sur les drapeaux par les manifestants

Les manifestants anti-mesures sanitaires ont fait augmenter les ventes de drapeaux du Québec et du Canada à un point tel que certains magasins ont épuisé leur stock, un fait inhabituel à cette période-ci de l’année.

C’est le cas entre autres d’un magasin Canadian Tire de Québec où il ne restait plus de drapeaux à vendre.

Tout au long de la fin de semaine dernière, de nombreux manifestants ont installé des drapeaux sur leur camion pour dénoncer les gouvernements en défilant sur la colline Parlementaire.

Même si la pénurie de drapeaux n’a pas atteint le niveau de celle du papier de toilette au début de la pandémie, il reste que cette manne inhabituelle est bienvenue chez les détaillants et fabricants.

Accélération de la production

« C’est une heureuse surprise. On était bien contents qu’il y ait un engouement à ce temps-ci. D’habitude, on voit ça plus en mai ou en juin. La saison démarre plus vite. On est bien contents », a fait part Rémy Vézina, copropriétaire de L’Étendard et aussi président et directeur général de 2nd Skin Promotion.

Tout au long de l’année, cette entreprise de Québec fabrique des drapeaux et des bannières pour ses clients, dont le gouvernement du Canada.

« On est toujours en production de drapeaux pour les instances gouvernementales, sauf qu’on a dû accélérer afin d’avoir plus de disponibilités », a ajouté M. Vézina.

Il observe une augmentation des ventes d’environ 10 % depuis trois semaines.

« Les distributeurs, qui placent des commandes pour le printemps, nous ont demandé de les envoyer en urgence. »

« Quand ils ont annoncé la manifestation à Ottawa, on a immédiatement vu une hausse des ventes. On a aussi reçu certaines demandes pour des drapeaux de mauvais goût, si on peut dire, mais on n’est pas embarqués dans ça, aucunement. Notre principal client, c’est le gouvernement canadien. Dès qu’il y avait une connotation agressive ou raciste, on refusait la commande », a-t-il précisé.

Outre la fabrication de drapeaux du Canada et du Québec, L’Étendard a aussi imprimé des drapeaux des patriotes.

Demande élevée

Lorsque les préparatifs du convoi pour Québec ont été lancés, M. Vézina a aussitôt senti la demande s’élever pour le fleurdelisé. Même chose pour les fanions.

L’entreprise, qui vend à des distributeurs, mais qui fait aussi de la vente au détail, a dû ajuster sa production.

« Il y a plusieurs passants qui sont venus acheter des drapeaux. Parmi eux, il y avait des truckers et des garagistes », dit-il.

« On était déjà en production continue. C’est juste qu’on a retardé certaines commandes pour produire principalement des drapeaux du Canada et du Québec. On suivait notre rythme de production, mais on avait de la place pour subvenir à la demande. »