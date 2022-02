Saguenay–Lac-Saint-Jean: moins d’inscriptions dans les programmes de l’alimentation

La direction du Centre de formation professionnelle Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, aimerait bien aider les restaurateurs qui ont de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre, mais les inscriptions ont diminué dans les programmes liés au domaine de l’alimentation, comme la cuisine.

La cohorte qui devait démarrer en janvier a même été repoussée, car seulement sept personnes se sont inscrites au programme.

«Une cohorte complète, c’est 22 élèves», a précisé le directeur du centre, Martial Verreault. «On peut démarrer quand on en a 14 ou 15, mais en bas de 10 on doit reporter à cause de la subvention qui est accordée.»

Le centre a intensifié ses efforts de recrutement dans l’espoir de lancer cette nouvelle cohorte à la mi-mars. La diminution du nombre d’inscriptions se faisait cependant déjà sentir avant la pandémie de COVID-19, selon M. Verreault.

«La rareté de main d’œuvre, on la vivait bien avant. La pandémie est venue accentuer cette problématique», a-t-il souligné.

Les consignes sanitaires ont forcé la fermeture temporaire du restaurant-école La Pomme d’Api, sans toutefois compromettre la qualité de l’enseignement.

«Si on prend l’exemple des restaurateurs qui ont adopté la formule pour emporter, et bien ici aussi on a dû le faire», a expliqué l’enseignant en cuisine, Louis Normand. «On a un comptoir où les gens peuvent venir acheter des repas.»

Les élèves peuvent également bénéficier d’une formation en présence presque à temps complet, malgré les consignes sanitaires.

«Ça fait une différence sur la motivation parce que moi depuis deux ans, je passe mes journées avec des gens de bonne humeur et heureux», a mentionné M. Normand.

Les personnes qui choisissent ce type de formations sont assurées d’être embauchées.

«On a des demandes de restaurateurs», a admis le directeur du centre. «On envoie les listes qu’on a, mais on sait très bien qu’on ne réussit pas à répondre aux nombreuses demandes.»

Les rendez-vous virtuels de la formation professionnelle prévus dans les deux prochaines semaines au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont organisés dans l’objectif précis de recruter de futurs élèves.

Les candidats intéressés par un programme ont aussi la possibilité d’effectuer un stage d’une journée au centre de formation.