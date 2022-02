Scène virtuelle FADOQ – RQCA

Photo courtoisie

Encore cette année, la FADOQ – régions de Québec et de Chaudière-Appalaches offrira une programmation d’événements virtuels pour les membres des deux régions. Fort de l’expérience et du succès obtenu en 2021, la FADOQ-RQCA présentera gratuitement cinq conférences, en direct dans le confort de votre foyer, sur différents sujets (voyages, prévention des fraudes, la proche aidance, la philanthropie et l’alimentation intuitive) et un spectacle de la Saint-Valentin, le 14 février à 15 h en compagnie de Steve Barry. La seule et unique condition pour participer à cette programmation est d’être membre de la FADOQ. Un soutien informatique sera offert au besoin aux membres. Pour connaître l’horaire et les détails sur la programmation : https://www.fadoq.ca/reseau/activites/evenements/la-scene-virtuelle-fadoq-rqca.

Les 25 ans d’HRImag

Photo courtoisie

Le média francophone indépendant HRImag (connu auparavant sous le nom Revue HRI et Le magazine Hôtels, Restaurants & Institutions) a célébré officiellement hier ses 25 ans. En 1997, Robert Dion (photo), fondateur et éditeur, s’était entouré de journalistes dédiés et de collaborateurs pour publier 10 magazines par année. Alors que la crise du papier se faisait déjà sentir en 2007 et que le nombre de parutions était descendu à six, les premiers articles étaient publiés en ligne. Le média qui a depuis fait sa place sur les réseaux sociaux a sorti l’an dernier ses premiers balados et a accru sa présence sur le terrain avec un bureau à Montréal (qui s’ajoute à celui de Lévis). L’année 2021 a également été marquée par le lancement d’un nouveau média, Détaillant alimentaire, qui s’adresse aux gestionnaires des départements spécialisés d’épicerie et aux exploitants des commerces de proximité en alimentation du Québec. De mars à novembre 2022, HRImag s’offrira une tournée à l’échelle du Québec en se déplaçant dans pas moins de 25 villes au Québec (pour ses 25 ans) pour rencontrer en personne ses lecteurs, être à leur écoute et enrichir ses contenus. Bon quart de siècle HRImag.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 février 1966. La Ligue nationale de hockey (LNH) procède à la plus importante expansion de son histoire en faisant passer le nombre de ses équipes de 6 à 12. Ce sont six villes américaines qui obtiennent les nouvelles équipes : les Seals de la Californie (qui deviendront au milieu de la saison les Seals d’Oakland), les Kings de Los Angeles, les North Stars du Minnesota, les Flyers de Philadelphie, les Penguins de Pittsburgh et les Blues de St. Louis. Les propriétaires des nouvelles équipes devront verser deux millions de dollars d’ici juin 1967 et s’assurer de disputer leurs parties dans un amphithéâtre qui contient au moins 12 500 sièges.

Anniversaires

Photo courtoisie

Maxime Dufour-Lapointe (photo), retraitée du ski acrobatique (bosses), l’ainée des trois sœurs Lapointe et étudiante en médecine à l’Université de Montréal, 33 ans...Vladmir Guerrero, avec les Expos de 1996 à 2003), 47 ans...Anik Bissonnette, danseuse étoile québécoise avec les Grands ballets canadiens (1990-07), 60 ans...Chris Nilan, avec le Canadien de 1979 à 1988 et en 1992, 64 ans...Guy Dufour, ex-Nordiques de l’AMH, 76 ans...Gérard Lenorman, chanteur français, 77 ans...Mia Farrow, actrice américaine, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 février 2021 : Chick Corea (photo), 79 ans, compositeur de jazz américain... 2018 : Reg E. Cathey, 59 ans, acteur américain surtout connu pour ses rôles dans House of Cards... 2015 : Yvan Laroche, 67 ans, époux de Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-Mégantic... 2015 : Claude Ruel, 76 ans, ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal... 2015 : Tony Mignacca, 56 ans, président et chef de la direction de la chaîne de magasins SAIL Plein Air... 2013 : Gérard Asselin, 62 ans, conseiller municipal à la ville de Baie-Comeau et ex-député de Charlevoix et de Manicouagan à Ottawa... 2010 : Jacques Hétu, 71 ans, compositeur québécois... 2004 : Claude Ryan, 79 ans, politicien, ancien chef du Parti libéral de 1978 à 1992... 1981. Bill Haley, 55 ans, père du rock and roll, on lui doit la fameuse chanson « Rock Around The Clock ».