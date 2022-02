Steven Dubois passe de la queue de peloton au podium aux 1500 mètres

PÉKIN – À 10 sur la ligne de départ de la finale du 1500 mètres en patinage de vitesse courte piste, il n’y avait aucune place à l’erreur. À moins de s’appeler Steven Dubois et de patiner avec le couteau entre les dents. Une spectaculaire remontée lui a permis de rafler sa première médaille olympique avec panache.

• À lire aussi: Pékin 2022: Charles Hamelin prépare sa relève

• À lire aussi: Troisième guerre mondiale sur glace en patinage de vitesse

• À lire aussi: Pékin 2022: autre sortie rapide de Shiffrin

Rapidement relégué en queue de peloton après le coup de fusil, malgré son plan d’attaque étoffé, le Québécois a usé de ruse pour remonter le groupe en moins d’un tour.

Vous connaissez le principe du lapin sur l’autoroute? C’est exactement la stratégie qu’a adoptée le patineur de 24 ans, dans une finale congestionnée où le moindre carambolage guettait tout le monde.

Voyant le rapide Sud-Coréen Daeheon Hwang le dépasser à toute vitesse par l’extérieur, il l’a suivi en patinant dans son sillon. L’aspiration l’a amené jusqu’à l’avant du peloton, où il est parvenu à décrocher la médaille d’argent.

«Il m’a tiré et c’était malade. Il allait juste trop vite. J’étais persuadé que je tiendrais le coup, mais j’ai bloqué le Russe dans le dernier tour», a raconté avec passion et excitation le jeune homme de Terrebonne, qui participe officiellement à ses premiers Jeux d’hiver.

«Je n’ai pas encore réalisé l’ampleur de ce que je viens de faire. Je vais peut-être m’en rendre compte en rentrant dans ma chambre. Je sais que lorsque je verrai la médaille, ce sera le meilleur sentiment.»

Celle-ci lui sera officiellement remise ce matin, sur le podium du village olympique.

Patineur intelligent

Celui que l’entraîneur Sébastien Cross décrit comme un patineur explosif, intelligent et brillant dans ses stratégies a réussi à se démarquer au bon moment.

«C’est très rare que nous voyions 10 patineurs en finale. C’est difficile, car tout le monde veut la même chose, soit de patiner en avant, a illustré Cros. Quand tu n’y es pas et que tu obtiens une opportunité, tu dois la prendre immédiatement.»

C’est exactement ce que Dubois a fait quand il a vu Hwang démarrer les moteurs de sa fusée. D’ailleurs, celui-ci a raté le record olympique par six centièmes de seconde.

Le Québécois connaît les gestes, les mouvements et les tendances de chacun de ses rivaux. Ses connaissances lui ont bien servi pour réaliser son exploit, qui aurait bien pu lui causer une crise cardiaque en fin de course à cause des attaques répétées du Russe Semen Elistratov.

«Avec autant de patineurs dans une course, je ne voulais qu’une chose, c’était de patiner en tête du peloton», a-t-il martelé.

Belle récompense

Cette médaille récompense sa persévérance. Sur une distance qui n’est pas sa spécialité, comme le sont le 500 et le 5000 mètres, Dubois a appliqué son plan de tourner à l’avant le plus longtemps possible en évitant les ennuis dans les embouteillages. Non pas, toutefois, sans doute, quand il a observé les stratégies de ses adversaires au départ.

«Je me suis entraîné toute l’année pour ce moment, a soutenu le patineur qui occupe le 15e rang de la Coupe du monde à l’épreuve des 1500 mètres. Si je patinais intelligemment et avec de bonnes jambes, je pouvais espérer être là.»

Dubois a connu une soirée rocambolesque. Terminant troisième de son groupe en quart de finale, tout aurait pu s’écrouler en demi-finale quand un adversaire l’a sorti de la course. Ayant tout de même franchi le fil d’arrivée, il a profité d’une pénalité imposée à un Néerlandais pour passer en finale.

Les officiels ont décidé du podium final en analysant la photo d’arrivée.

Il ne faut jamais oublier les paroles de la chanson de Céline Dion: «les derniers seront les premiers».