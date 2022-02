Temps confortable pour la journée dans le sud du Québec

Le temps sera généralement doux et confortable mercredi pour la plupart des secteurs du Québec, alors que l’est de la province fait face à une tempête de neige.

La journée sera généralement ensoleillée dans la vallée du fleuve Saint-Laurent avec des températures au-dessus des normales saisonnières, puisqu’elles se situent autour du point de congélation, voire au-dessus, par endroits.

Environnement Canada prévoit un temps doux pour les secteurs allant de Montréal à l’Estrie, en passant par la Montérégie et la Beauce, où le mercure pourrait atteindre des maximales de 2 degrés.

Pour la région de Québec et des secteurs plus au nord comme Saguenay, l’agence fédérale prévoit un temps généralement nuageux avec des températures de -4 à -2 degrés.

Dans l’Ouest, comme l’Abitibi et Matagami, on peut s’attendre à de petites accumulations de neige, 4 centimètres tout au plus, en après-midi. La neige affectera également le secteur de Gatineau, mais plus faiblement.

En revanche, un avertissement de tempête de neige était en vigueur depuis mardi soir dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, à Sept-Îles et dans les Îles-de-la-Madeleine, où des accumulations de 20 à 30 centimètres étaient attendues.

De la poudrerie y est prévue également dans certains secteurs, rendant les conditions routières difficiles, mais le froid n’est pas au rendez-vous.