Un cri du cœur lancé par une proche aidante non vaccinée

Une aidante naturelle non vaccinée lance un cri du cœur pour aller voir son mari qui est atteint de la maladie d’Alzheimer.

Elle craint le jour où son mari ne sera plus en mesure de sortir de la résidence en raison de sa maladie.

«Je ne suis pas vacciné pour des raisons personnelles et de santé (...) avec tout ce que j’entends, je ne suis vraiment pas dangereuse parce que j’habite seul dans mon appartement et je n’ai aucun visiteur, donc selon moi je suis moins dangereuse qu’une personne qui a les trois vaccins et qui serait en contact avec d’autres personnes», Lina Vaillancourt, proche aidante de son conjoint.

En plus de son mari, Mme Vaillancourt s’occupait jusqu’à tout récemment de ses deux sœurs. Elle se sent impuissante auprès de sa famille qui aurait besoin de sa présence.

«Elle me téléphonait et me disait qu’elle s’ennuyait vraiment beaucoup et qu’elle aimerait ça que j’aille la voir», mentionne la dame de passage à l'émission Denis Lévesque mercredi.

Même si elle a choisi de ne pas se faire vacciner pour des raisons personnelles, elle affirme qu’elle peut aider le système.

«Je ne coute rien au gouvernement, je suis disponible, je suis là quand il faut que je sois là et pourtant les portes se ferment tout le temps», dit-elle.

