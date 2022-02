Un milliard de plus pour les accidentés de la route

Québec vient corriger une «erreur du passé» envers les accidentés de la route âgés et leur versera finalement les indemnités qu’ils ne pouvaient plus toucher à partir de 68 ans.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a annoncé mercredi la mesure dont le coût total se chiffre à plus de 1,1 milliard de dollars, entièrement assumé par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Ainsi, les personnes accidentées de 68 ans et plus se verront verser rétroactivement les indemnités qu’elles ne pouvaient plus toucher depuis 1990.

Selon la décision prise à l’époque, les accidentés de la route perdaient 25 % de leurs indemnités par année à partir de 65 ans, jusqu’à ne plus recevoir de sommes à 68 ans.

Or, puisqu’elles n’avaient pas pu travailler, parfois pendant des décennies, à cause de leurs handicaps, leurs rentes de retraite s’en trouvaient diminué en comparaison à celles des accidentés du travail, une injustice dénoncée à plusieurs reprises ces dernières années.

«On les a entendus, a déclaré François Bonnardel, mercredi. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont importants. Rétroactivement, ce milliard, on leur doit ça.»

Québec calcule qu’environ 23 700 personnes pourront ainsi toucher plus d’indemnités à terme, dont 5400 qui recevront des sommes rétroactivement puisqu’elles ont plus de 68 ans.

Le gouvernement entend aussi bonifier les sommes qui leur sont versées pour d’autres raisons. Entre autres, ils pourront dorénavant recevoir jusqu’à 1500 $ par semaine pour rémunérer des aides à domicile afin de les assister au quotidien, une somme plafonnée à 900 $ jusqu’ici.

Plus de détails à venir...