Un Riverdance 100% québécois

Le talent québécois est mis en lumière dans le film américain Riverdance : L’aventure animée, entièrement créé et dessiné par 400 artistes, ici même, à Montréal.

« Montréal a élevé les standards en matière d’animation par ordinateur », lance, tout de go, le coréalisateur Dave Rosembaum, en visioconférence avec Le Journal.

Le cinéaste américain a ainsi passé une longue période dans la métropole – où la compagnie Cinesite a pignon sur rue depuis quelques années – pour y travailler sur Riverdance : L’aventure animée.

Trois années auront été nécessaires pour porter à l’écran ce récit où un jeune garçon apprend les rudiments de la danse irlandaise auprès d’un groupe de cerfs magiques. Le film s’inspire évidemment du spectacle Riverdance, succès mondial présenté aux quatre coins de la planète depuis désormais 25 ans.

Un travail de précision

La tâche d’animer Riverdance : L’aventure animée n’a toutefois pas été simple. En effet, son récit s’articule autour de numéros musicaux dont les chorégraphies demandent une précision presque chirurgicale et une minutie exemplaire.

Photo courtoisie, Netflix

Pas question de tourner les coins ronds, souligne le coréalisateur Eamonn Butler.

« C’était très complexe, mais il était primordial de respecter cette discipline et toute la technique qu’elle requiert. On a d’abord tenté de filmer les danseurs, mais leurs pieds bougent si vite qu’il était impossible de recréer leurs mouvements simplement en les regardant. Alors tout a dû être fait par capture de mouvement [motion capture] afin d’en inclure chaque détail », raconte-t-il.

Montréal, ville « créative »

En plus de se partager la réalisation de Riverdance : L’aventure animée, David Rosenbaum et Eamonn Butler sont respectivement directeurs de la création et de l’animation chez Cinesite.

La compagnie, qui compte également des bureaux à Vancouver et à Londres, a choisi Montréal pour camper une portion de ses activités nord-américaines, y inaugurant son studio en 2016. Ils ont depuis travaillé sur les aventures animées de la Famille Addams, entre autres.

« Montréal est une ville qui, déjà, avait une culture artistique très forte, autant dans le domaine des effets visuels que des jeux vidéo. Le cinéma d’animation n’y était pas aussi développé qu’aujourd’hui, mais on a voulu miser sur un endroit où les établissements scolaires formaient des gens créatifs et talentueux », explique Eamonn Butler.

L’expertise montréalaise sera également mise en valeur plus tard cette année avec la sortie de deux productions animées signées Cinesite, soit Hitpig et Blazing Samurai.

Le film Riverdance : L’aventure animée est disponible sur Netflix.