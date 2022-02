Une entreprise quasi centenaire est vendue à un fonds privé

Dirigée par des femmes depuis 1995, une entreprise de quincaillerie fondée en 1927 vient d’être vendue à une firme d’investissement qui veut la faire croître aux États-Unis.

Établie à Yamachiche, en Mauricie, Duchesne et Fils fabrique des clous et d’autres produits de construction qui sont vendus principalement dans l’est du Canada.

« La famille Duchesne voulait vendre, et nous, on était intéressés », explique Patrick Dussault, chef de la direction de Namakor Holdings, une firme présente au Québec, en Floride et à New York.

« C’est une super belle compagnie que la famille a bâtie sur des fondations très solides », ajoute-t-il.

Photo tirée du site web de Duchesne et Fils

Fondée il y a 95 ans par Raoul Duchesne, l’entreprise était d’abord un magasin de meubles. En 1975, son fils Marcel l’a transformée en un fabricant de produits de construction. En 1995, la fille de ce dernier, Françoise, a pris la relève, suivie en 2014 par sa propre fille, Audrey.

Les deux femmes ont refusé net de parler au Journal, hier.

Pour diriger Dufresne et Fils, Namakor a recruté Christian Dauphinais, un ancien de Rona et de Quincaillerie Richelieu. Sylvain Toutant, ancien grand patron de la Société des alcools du Québec et de Réno-Dépôt, présidera le conseil d’administration de l’entreprise.

Ancien franchisé McDo

« On investit pour le long terme. On a acheté cette compagnie-là pour la garder. On est là pour la bâtir », insiste Patrick Dussault, qui a jadis été banquier et... franchisé McDonald’s.

En 2017, Namakor s’était alliée à la Caisse de dépôt et placement pour acquérir Gelpac, un fabricant québécois d’emballage.

La firme compte deux autres entreprises dans son portefeuille : Termaco et E2IP.

Photo tirée du site web de Duchesne et Fils

Au Québec pour y rester

« Notre focus, c’est d’acheter des entreprises au Québec et de les faire croître aux États-Unis [...] », précise M. Dussault, qui réside en Floride.

« Pour être pris au sérieux par les Américains... Ils nous prennent au sérieux parce qu’on est présents aux États-Unis. Ça nous aide à bâtir nos compagnies québécoises. »

La filiale de Namakor qui a acquis Duchesne est domiciliée juridiquement en Colombie-Britannique, mais Patrick Dussault assure que le véritable siège social de l’entreprise demeurera au Québec.