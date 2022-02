Une ville veut reloger les cerfs de Longueuil

La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton s’immisce dans le débat sur le sort des cerfs du parc Michel-Chartrand, à Longueuil, en offrant l’hospitalité à la soixantaine de bêtes destinées à l’abattage.

Dans une décision adoptée mardi, le conseil municipal de la petite localité d’environ un millier d’habitants en Montérégie propose de relocaliser sur son territoire la soixantaine de bêtes qui doivent être euthanasiées.

« Si [Longueuil] décide de rouvrir le dossier sur l’abattage des cerfs, il y a une municipalité qui peut les accueillir », a affirmé le maire, Shawn Campbell, lors de la séance du conseil.

La localité abrite déjà des cerfs sur son territoire, mais n’en connaît pas le nombre.

« On est une municipalité à vocation agricole, dont 90 % du territoire est situé en zone agricole. On a des boisés un peu partout sur notre territoire. On a la possibilité d’accueillir certains cerfs pour les relocaliser [...] sur des terrains de particuliers », a expliqué M. Campbell.

La municipalité fera parvenir d’ici la fin de la semaine une lettre à la Ville de Longueuil afin de lui offrir ses services.

Cette solution ne serait toutefois pas viable, selon certains experts.

« Il y a une surpopulation de cerfs dans la plupart des régions du Québec, donc on ne peut pas juste prendre des animaux et les mettre ailleurs », avait affirmé en décembre le professeur d’écologie animale à l’Université de Sherbrooke, Marco Festa-Bianchet.

Euthanasie et stérilisation

La Ville de Longueuil a annoncé la semaine dernière que plusieurs dizaines de cerfs seront euthanasiés à l’automne, afin de conserver le point d’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand.

« Une fois le cheptel réduit à la capacité de soutien du parc, nous pourrons envisager des méthodes de contrôle à long terme, comme la stérilisation », avait alors affirmé la mairesse Catherine Fournier.

La position de Sainte-Justine-de-Newton s’ajoute à celle d’Anne-France Goldwater, qui a fait parvenir le 30 janvier à la Ville de Longueuil une mise en demeure pour réclamer qu’aucune action ne soit entreprise vis-à-vis des animaux d’ici à ce que la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire soit entendue.

Aux yeux de l’avocate-- et de Service Urgences animales, qu’elle représente, d’autres solutions s’offrent à la Ville, comme le déménagement des animaux ou la transformation du parc en sanctuaire où les cerfs seraient nourris.

– Avec l’Agence QMI