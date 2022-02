FOURNIER, Gérard



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 2 février 2022, à l'aube de ses 85 ans, est décédé Monsieur Gérard Fournier, fils de feu Ernest Fournier et de feu Florestine Mercier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Thérèse, Madeleine (feu Lucien Déry), Marcel (feu Germaine Sabourin), Estelle (feu Roger Sarrasin), feu Gonzague, Claude (Françoise Alain), Jeannette (feu Rémi Barette), Yvonne (Raynald Blouin), Yvon (Micheline Vachon), Fernand (Suzanne Fréchette), Louisette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.