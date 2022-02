BRUNET, Claudette Plante



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Claudette Plante épouse de feu M. Claude Brunet. Elle demeurait à Château-Richer.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil sa fille et son gendre : Andrée (Rock Bouchard) ; ses petits-enfants : Sébastien, Frédéric; ses arrières petits-enfants : Gabriel, Thomas, Olivia, Léo et Jules ; ses frères, ses sœurs et sa belle-soeur : feu Lucette, Murielle, feu Jean-Guy (Thérèse Délaunais), Micheline, Nicole (Claude Lavigueur), Yvan, Lise, Diane, feu Réjean, Pierre, Gilles ; sa belle-sœur de la famille Brunet: Mme Jeanne-d'Arc Brunet Buchanan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement est adressé à tout le personnel de la Résidence Champagnat pour les bons soins prodigués, ainsi qu'à la Dre Côté du département de l'Urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et à M. Stéphane, chef du département de l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, qui ont fait preuve d'empathie et d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, par téléphone au 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org