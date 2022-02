BOURGAULT, Guy



Au CHSLD St-Augustin, Québec, le 27 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Guy Bourgault. Né à Ste-Hénédine, le 18 mars 1933, il était le fils de feu dame Marie-Anne Breton et de feu monsieur Albert Bourgault. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposés au columbarium La Seigneurie en toute intimité. Monsieur Bourgault laisse dans le deuil ses sœurs: Lucille (feu Denis Trachy), Thérèse (feu Gérard Grégoire); sa belle-sœur Louise Laliberté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de: Hélène (Marcel Trachy), Rosaire (Jeannine Deslauriers), Henri-Paul (Claire Ouellet), Rita, Joseph (Simone Bilodeau), Jeannette (Jean-Noël Mercier), Jean-Charles (Germaine Morin), Antonin (Monique St-Hilaire), Raymond, tous décédés. Un merci spécial à sa sœur Lucille pour son grand dévouement et pour les délicates attentions à son égard de même qu'au personnel du CHSLD St-Augustin (2e étage) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Que tous ceux et celles qui l'ont connu, côtoyé et aimé partagent une douce pensée pour lui en ce jour. Les funérailles sont sous la direction de