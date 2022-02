DEMERS, Thérèse Laroche



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Thérèse Laroche, épouse de feu Fernand Demers. Elle était la fille de feu Armand Laroche et de feu Adrienne Desrochers. Native de St-Flavien où elle a demeuré la majeure partie de sa vie, elle résidait au Quartier Sud à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Richard Poirier), Pauline (Gaston Poirier), feu Louise (feu André Lajeunesse), Lucie (Jacques Leclerc), Gaétan (Sylvie Leclerc), Francine (Bruno Roberge), Nathalie (Robin Savard); ses petits-enfants: Patrick, Julie et Lisa Poirier; Caroline et Rémi Poirier; Audrey et Sabrina Lajeunesse; Marco et Clodie Leclerc; Rébecca, Fabien et Léonie Demers; Camille Savard et leur conjoint(e). Ses arrières petits-enfants: Mariane, Sarah, Clara, Eve, Léo, Samuel, Ellie, Éloick, Arnaud, Logan, Aby-Gaëlle, Henri et Eléonore. Elle était la sœur de feu Fernand (Gisèle Jacques), Carmen (feu Rosaire Houde), feu Jeanne d'Arc (feu Jean-Claude Côté), Denise (feu Georges-Emile Huot), feu François (feu Denise Jacques) et feu Camille (feu Mireille Hammarrenger). Sa belle-famille: feu Alma (feu Lionel Roger), feu Gérard (feu Jeannot Moreau), feu Patrice (Carmelle Castonguay), feu Armand (feu Liane Ferland), feu Jean-Marie (feu Thérèse Demers), feu Raymond (feu Gaétane Laroche), Thérèse (feu Florent Turgeon), Jeannine (feu Rosaire Bolduc), feu Aline, feu Benoit (Gisèle Bergeron), feu Léon (Liliane Desrochers). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Quartier Sud et de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis.