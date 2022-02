ST-LAURENT, Thérèse



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Thérèse St- Laurent, au CHSLD de Sainte-Claire, le 24 janvier 2022, à l'âge de 78 ans et 8 mois. Elle était la fille de feu Marie-Jeanne Larrivée et de feu Adéodat St-Laurent. Elle demeurait à Lévis et autrefois de Rimouski.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Éric Lavoie (Nathalie Thifault), Isabelle Lavoie (Nicolas Fortin); ainsi que ses petits-enfants: Félix Lavoie et Étienne Lavoie. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: Guy (Anna Bystron), Marc-André (Madeleine Dubé), Mario (Denise Bouchard) et Anne (Yves-Marie Ouellet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Elle était la sœur de feu Claire St-Laurent et de feu Michel St-Laurent.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site Web: www.cancer.ca/fr/