LORTIE, Camille



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Camille Lortie, époux de madame Colette Sanfaçon. Il était le fils de feu madame Jeannette Mailloux et de feu monsieur Adrien Lortie. Il demeurait à Saint-Pierre, Ile D'Orléans. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur lortie dans le deuil son épouse madame Colette Sanfaçon; ses enfants: Jacques (Jasmine Rhéaume), Ginette (Alain Thibault), André (Véronique Mathieu), Manon et Linda Lortie; ses petits-enfants: Yannick et Benjamin Lortie; ses arrière-petits-enfants: Brytanie, Dereck, LoÏke, Lauraly et Léo Lortie; son arrière arrière-petite-fille Lia Lantin-Lortie; sa belle-sœur Caroll Gingras (feu André Sanfaçon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement madame Solange Rhéaume. Il était également le frère de feu Pierrette Lortie et feu Daniel Lortie. Un remerciement spécial au personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca