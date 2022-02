TANGUAY, Liliane



À l'hôpital Jeffery Hale, le 29 janvier 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée paisiblement madame Liliane Tanguay. Sa fille Sylvie et son amie Lise ont été à ses côtés jusqu'à la fin. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Edwin Tanguay et de feu madame Marie-Berthe Dessane. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mimi Verreault (François Tétreault), Sylvie Giguère (Philippe Hellouin de Ménibus) et A. Jean Giguère. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Jean-Sébastien Voisine, Tom Verreault-Tétreault, Julie Verreault-Tétreault et Gabriel Giguère. Elle était la sœur de Gilles Tanguay, feu Robert Tanguay, feu Denise Tanguay et Edwin Tanguay qui a pris soin d'elle durant les dernières années de sa vie. Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et plusieurs amis précieux. Ses proches tiennent à exprimer leur reconnaissance à l'équipe des soins palliatifs du Jeffery Hale et en particulier à la Dre Valérie Couturier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec, G1S 2M4.