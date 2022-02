FORTIN, Paul



À son domicile, le 27 janvier 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé subitement monsieur Paul Fortin, époux de madame Colette Boucher. Fils de feu dame Germaine Chouinard et de feu monsieur Raoul Fortin, il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Gisèle (Mario Caron) et Maryse (Michel Poitras); ses deux petits-enfants adorés: David Caron (Frédérique Poulin) et Justine Poitras; ainsi que son arrière-petite-fille Raphaëlle Caron. Il était le frère et le beau-frère de: Marthe (feu Fernand St-Pierre), feu Fleurette (feu Jean Bernier), Raynald (Laura Dubé), feu Céline (feu Denis Mercier), feu Gérald (Julie Fortin), feu Elphège (Monique Bilodeau) et Diane (Donald Caron); de la famille Boucher: Martin (Jacqueline Lagroix), feu Jean-Paul (Lorraine Pelletier), feu Céline (Aurèle Gagnon), feu Lucette (feu Gilles Ménard), feu Donald (Lucette Pelletier), Guy (Gaétan Grenier), feu Roger (Ginette St-Pierre), Marcel (Monique Bernier), Jacqueline (André St-Pierre). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/. Les membres de sa famille vous accueilleront en l'église de Saint-Cyrille-de-Lessard le samedi 12 février 2022 à compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " à l'ombre du clocher ". La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire