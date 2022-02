SAVARD, Suzanne Mauger



À l'hôpital St-Sacrement, le 4 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Suzanne Mauger Savard, épouse de feu monsieur Yvan Savard, fille de feu dame Cécile Sanfaçon et de feu monsieur Charles-Henri Mauger. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres, de 12h à 14h etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville au printemps, sous la supervision de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Alain (Lise Durand), Danielle (Jocelyn Daigle) et Charles (Marie-Andrée Brault); ses petits-enfants: David (Joëlle Thibeault), Maxime (Patricia Desroches), Jean-Luc, Dominic, Jérémie, Frédérick et Antony (Daïanna Mercier); ses arrière-petits-enfants: Antoine, William, Florence, Abigaelle et Clément; ses frères et sœurs: André (feu Rachelle Breton), Denise (feu Dominique Parent), Louisette (feu Fernand Caron), feu Laurent (Germaine Parent), Francine (Jean-Yves Carmichael), Jean-Yves (Louisette Bernard), Michel (feu Claire Morin), feu Murielle (Gérard Parent) et Gaétan (feu Huguette Bédard, Nathalie Ouellet); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la société Alzheimer de Québec (1040, av. Belvédère, Québec, QC, G1S 3G3). Des formulaires seront disponibles lors des condoléances. Consultez régulièrement nos avis de décès afin de rester informé de tout changement.