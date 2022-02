DEVOST, Yolande



À La Vallée des Roseaux, le 27 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Yolande Devost, fille de madame Marie-Rose Tremblay et de feu monsieur Emile Devost, épouse de monsieur Paul Gagnon. Elle demeurait à Forestville.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Marie-Claude (Dave Morin) et Frédéric; ses frères et sœurs: Claude (Denise Roy), Aline, Guy et Michel; sa filleule: Julie Devost; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Thérèse (feu Jean-Paul Duval), feu Gérard (Pierrette Mathieu) feu André (Lucile Martel), feu Annette (Welley Macdonald), Diane (Roger Bédard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à: La Vallée des Roseaux - 2370, boul. Laflèche - Baie-Comeau (Québec) G5C 1E0 www.lavalleedesroseaux.org. Les services professionnels ont été confiés à