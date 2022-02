LAMBERT, Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Guy Lambert, ce 19 janvier 2022, à l'aube de ses 77 ans, à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il fut l'époux de Renée De Serres et fils de feu madame Dora Beaudoin et de feu monsieur René Lambert et demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa conjointe des dernières années Madeleine Bourassa, ses enfants: Yoan (Annie Béland), Karina (Paul Edwards), Nicolas, son fils de coeur Simon Spénard; ses petits-enfants: Kayla, Noah, Lia et par alliance Dave, Justin et Sarah; ses arrière-petits-enfants: Jocelyn Jr et Emma; sa sœur Josée (Anthony Minimi), son frère Jacques (Jocelyne Drouin); ses beaux-enfants: Emilie, Antoine, Sofie et Olivier; sa tante Solange Beaudoin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ayant œuvré une grande partie de sa vie dans les communautés autochtones, il y laisse de nombreux amis et collègues. Il était l'ami de tous et son départ laisse un grand vide. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins donnés dans le respect et avec humanité. Dans le contexte actuel et selon les volontés du défunt, il n'y aura pas de cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.