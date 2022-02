3e lien : Lehouillier inquiet de ne pas avoir d'indication sur une pelletée de terre

À quelques mois de l'échéance fixée par la CAQ pour une première pelletée de terre pour le troisième lien, le maire de Lévis s'inquiète de n'avoir aucune indication qu'elle se réalisera bel et bien.

«J’en sais rien, c’est ça l’affaire. Je n'ai pas l’indication à l’effet qu’il va y avoir une pelletée de terre», a lancé l'élu lévisien, en marge d'une conférence de presse.

La CAQ a promis une première pelletée de terre pour le mégatunnel de 6 à 10 milliards $ avant la fin du présent mandat, qui s'achèvera en octobre.

Pas d'informations

Or, Gilles Lehouillier s'inquiète de n'avoir aucune indication à ce sujet. «J'ai pas d'indication qu'il y a une première pelletée de terre. Supposons que les travaux commenceraient du côté de Lévis, à commencer à faire les approches d'un tunnel. J'ai rien de ça qui me permet de le dire. J'ai pas d'informations qui me permettent de dire que les travaux pourraient commencer. Dans quel délai? J'en sais rien. Alors, oui ça nous inquiète, oui, ça m'inquiète, parce que j’ai pas d’information à cet effet-là pour le moment. Ça nous inquiète un peu. Nous, on est sur le qui-vive.»

Parlant des grands projets intégrés dans le Réseau express de la capitale, comme le tramway et le tunnel, le maire de Lévis a affirmé que «ce sont de gros projets. C’est sûr que t’arrives pas avec des investissements de 3, 4, 5, 6, 7, 8 milliards $ d’un coup comme ça et penser qu’il n’y aura pas de virage important à prendre.»

Un ou deux tunnels?

Il ne craint pas cependant que le gouvernement effectue un «grand virage» pour le tunnel ou qu'il recule carrément sur le projet. «Je crois que le gouvernement va réaliser le projet. De quelle façon? C'est une autre chose. Je ne suis pas un spécialiste. Ça va-tu être deux tunnels au lieu d'un? C'est pas impossible, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux.»

Il ne voit pas négativement le fait que le maire de Québec, Bruno Marchand, ne se positionne pas clairement sur le projet de tunnel. Pour lui, cette attitude est préférable à celle qui consiste à se braquer contre le projet. «Laissons les étapes aller. On dirait qu'on est en train de démolir tous les projets. C'est pas une attitude qui est correcte», a-t-il plaidé, en pointant les groupes qui se prononcent fortement contre.

