DROLET, Paul



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Paul Drolet, survenu à Québec le 27 janvier 2022, à l'âge de 71 ans. Il était le fils de feu Carmen Paradis et de feu Roland Drolet. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Julie Clavet-Drolet (Guillaume Pettigrew); son frère et ses sœurs : Gilles (Marie-Claude Daigle), Francine (feu Serge Blanchet) et Céline; ses neveux et nièces : Kimberley (Patrick), Manon (Stéphane), Jimmy, Sylvain (Joanie) et Dylan (Pénélope); son ex-conjointe Lynda Clavet ainsi que plusieurs ami(e)s de longue date, ses voisins et collègues.