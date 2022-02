VEILLEUX, Caroll



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er février 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Caroll Veilleux, époux de madame Raymonde Vézina, fils de feu Joseph Veilleux et de feu Aimée Thibodeau. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Josée Veilleux (Patrick Harvey et le père de ses enfants Stéphane Boucher) et Caroline Veilleux (Sarto Veilleux et le père de ses enfants Stéphane Bernier); ses petits-enfants: Pier-Alexandre Bernier (Nancy Scott), Marika Boucher (Marc Durand), Sébastien Bernier, Jonathan Boucher (Alexandra Bilodeau), Marjorie Bernier (Daphné Saint-Denis), Gabriel Veilleux et Katerie Veilleux (Mathis Lajoie); ses arrière-petits-enfants: Romy Bernier, Léane Bernier, Sofia-Ève Dumont, Rafaëlle Dumont, William Durand, Charlie Boucher , Samie Boucher, Josh Durand et Jayk Durand; ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Luc Veilleux), feu Roger, Louisette (Claude Lambert et le père de ses enfants feu Raymond Bougie), Lily (Miville Bédard), feu Côme (Noëlline Morin), feu Jeannot (Julie Laberge) et feu Richard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Pauline (Serge Bédard), Gaston (Jacqueline Betit), Yves (Céline Dorion), Gaétan (Christiane Auclair) et Gilles (Brigitte Brousseau); ses filleuls: feu Francis Veilleux et Magalie Bédard, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis, amis campeurs et anciens collègues de travail (Rinfret Volkswagen). Nous remercions sincèrement Josée Couture IPSPL, Maude Dumont-Paquet IPO, tout le personnel des soins palliatifs et du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel du CRIC. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation .et