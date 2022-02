CHÉNARD, Louis-Philippe



À La Pocatière, le 29 janvier 2022, est décédé à l'âge de 97 ans et 5 mois M. Louis-Philippe Chénard, époux de feu Mme Jeanne Labrie; fils de feu M. Philippe Chénard et de feu Mme Rosana Pelletier. Il demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Saint-Joseph de Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale vendredi 11 février de 19 h à 22 h et le samedi 12 février de 12 h à 13 h 35.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Clairette Lévesque), Réjeanne (feu Richard Soucy), feu Michel (feu Judy Nelson), Ginette (Ghislain Charest), Daniel (Carole Charest), Francine (feu Marc-André Castonguay), Chantal (Marcel Cusson), Jocelyne, Nancy (Rino Lavoie); ses petits-enfants: Annie, Martin (Marie-Lucie Milliard), Jérôme (Martine Morissette), Kathleen, Geneviève (Samer Hussein), Isabelle (Daniel Tomlinson), Michael (Jonelle Gibson), Nicole (Sergio Agopian), Enrico (Marie-Pier Daigneault), Mélanie (Benoît Archambault), Luc (Julie Tremblay), Valérie (Sony Gagnon), Dominic (Andréanne Vallerand), Frédéric (Joanie Landry), Steve (Anne-Laura Pednault), Hugo (Marie-Hélène Philippe), Marie-Hélène, Pierre-Luc (Geneviève Allard), Anne-Sophie (Simon Blais); ses arrière-petits-enfants: Louis-Maxim, Marc-Olivier, Kim (Nicolas Picard), Pierre-Olivier (Angela-Eve Cain), Félix, Zakary, Amélia, Liam, Alek, Tamara, Jacob, Enzo, Luc-Michel, Danaé, Luca, Tristan, Mathis, Félix-Antoine, Aurélie, Alexis, Elliot, Thomas, Olivia, Rosalie, Roméo, Noah, Éléa, Éliane, Élie-Rose; ses arrière-arrière-petits-enfants: Maëlia, Milann, Hayden. Il était le frère de: Marie-Thérèse (feu Théodore Lévesque), feu Marie-Louise (feu Marcel Landry), Pauline, feu Jean-Paul (feu Yvette Thériault), Jacqueline (feu Bertrand Lapointe). Il était le beau-frère de: feu Maria (feu Edgar Fiset), feu Napoléon (feu Ozélina Dionne), feu Cécile (feu Alfred Dionne), feu Alida (feu Alfred Migneault), feu Georges, feu Yvonne, feu Germaine, feu Berthe. Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Des remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital Notre-Dame de Fatima pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation André-Côté, 100, 4e Avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la