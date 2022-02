LACHANCE, Jean-Yves



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 17 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Lachance, époux de feu dame Ginette Bourret. Né à Québec, le 14 janvier 1946, il était le fils de feu dame Eva Pellerin et de feu monsieur Adélard Lachance. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances sur invitation seulement àà compter de 10 h.Monsieur Lachance laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Nathalie Guertin), Caroline (Dominic Lévesque); ses petites-filles: Amélie et Emma-Rose; sa conjointe Carole Gosselin; ses belles-filles: Karine Fleury, Chantal Fleury (Martin Rhéaume); ses sœurs: Denise (feu Robert Paquin), Jeannine (feu Georges-Henri Grenier), Suzanne (feu Georges-Émile Grenier); ses belles-sœurs: Monique Lessard, Huguette Martin (feu Raymond Lachance); ses neveux et nièces dont: Nicole, Linda, Marc (Aline Bourdage) dont la présence fut appréciée lors des derniers moments ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Yves était également le frère de: André, Raymond, Gilles et le beau-frère de Micheline Gagnon, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de