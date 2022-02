BIRON, Rosaire



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rosaire Biron. Il était le fils de feu Gaudias Biron et de feu Robea Boucher. Il était natif de St-Agapit. Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Ghyslaine Lauzé), Bertrand, Céline (Léo Laroche), Daniel (Sylvie Brousseau), Éloi (Marie-France Hamelin), François (Julie Moreau); ses quinze petits-enfants : Valérie, Frédéric et Jacinthe; Karine et Josiane; Kaven, Mélanie et Samuel; Dalonn, Xavier et Léa-Rose; Ariane, Étienne, Laurie et Rosalie; ses sept arrière-petits-enfants et un à venir; ses frères et sœurs : feu Marcel (Mariette Leclerc), feu Monique (feu Henri Moreau), Rita (Jean-Louis Béland), Mariette s.s.c.m., Ronald (Louise Gagné), Patrice (Réjeanne Fredette), feu Jean (feu Louisette Simoneau), feu Bruno, feu Donat, Angèle (feu André Lavertu; Gaston Garant), Dorice (Marc Couillard); plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La famille se réunira ultérieurement pour lui rendre un dernier hommage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. https://fhdl.ca.