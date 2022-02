MAXWELL, Larry



Paisiblement et entouré d'amour, le 31 janvier 2022, à l'âge de 58 ans, est décédé à l'IUCPQ, Lawrence "Larry" Maxwell, fils de feu Donald Maxwell et de feu Catherine King. Originaire de Thetford Mines, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: sa jumelle Laura (Ghislain Fortier), James (France Boulanger), Robert (Lisette Turcotte), Thomas (Angèle Côté), feu Dwight, Douglas (feu Liette McCutcheon - conjointe France Hamel), Joan (Réjean Henri), Vicky (Raymond Lachance), Mary (Francis Chrétien), Janet (Nathalie Normandeau), Brent (Holly Laroche), Nancy (Mario Thivierge); sa filleule Émilia Fortier; ainsi que plusieurs nièces, neveux, petits-neveux, petites-nièces, autres parents, ami(e)s et ses collègues de travail chez Groupe JL Leclerc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à The Megantical Historical Society, 2695 route Saint-Pierre, Sainte-Agathe, QC, G0S 2A0, 418-599-2775, 418-456-8418.Il a été confié au