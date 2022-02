FORTIER, Robert



À son lieu de résidence, le 17 janvier 2022, à l’âge de 85 ans, est décédé monsieur Robert Fortier. Il était le fils de feu monsieur Joseph Fortier et de feu dame Anita Allen. Il demeurait au Extendicare Laurier Manor à Ottawa et était natif de St-Henri de Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Jeannine (Denis St-Jean), feu Marcel, Claudette (Claude Maheu), Lorraine (Philippe Plante), Paul (Martine Larochelle), Pierre, Germaine (Serge Couture) ainsi que des nièces, petites-nièces, petits-neveux et ami(e)s. La famille désire exprimer toute sa gratitude à monsieur Aurele Lévesque, proche aidant d’un grand dévouement, ainsi qu’au Laurier Manor Extendicare pour la qualité des soins prodigués à notre frère durant la durée de son séjour.