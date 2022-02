QUIRION, Thérèse Lapierre



C'est avec tristesse et entouré de l'amour de ses enfants et petits-enfants qu'est décédée au CHUL de Québec, dimanche le 16 janvier 2022, à l'âge de 88 ans et 3 mois, dame Thérèse Lapierre Quirion. Elle était l'épouse de feu M. Léopold Quirion. Elle demeurait à Québec et autrefois de Scott en Beauce. Thérèse a été propriétaire du restaurant L'Escale de Ste-Marie (1971-1986). Membre des Filles d'Isabelle pendant plus de 40 ans, elle s'est grandement impliquée comme bénévole dans la communauté auprès de plusieurs organismes qui ont su profiter de sa grande générosité tels que : La Coopérative d'habitation de Scott, le Groupe d'accompagnement Jonathan voué à soutenir les gens touchés par le cancer ou en fin de vie, Lien Partage qui offre le soutien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, Le Sillon, regroupement des parents et amis de la personne atteinte d'une maladie mentale. La famille vous accueillera auFunérarium Edgar Mercier & Fils240 Av. du CollègeSainte-Marie, G6E 3Y4L'inhumation au cimetière de Saint-Maxime de Scott aura lieu à une date ultérieure.