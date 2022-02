THERRIEN CERVANT

Jacqueline



À son domicile, le 26 janvier 2022 à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jacqueline Therrien, épouse de feu monsieur Patrick Cervant, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Issue d'une famille nombreuse, originaire de Nicolet, elle est allée rejoindre plusieurs des membres de sa famille dont ses parents, feu dame Victorine Beaulac et feu monsieur Napoléon Therrien. Elle était la mère de: Danielle, feu Denis, Michel (Elise Girard), Sylvie (Martin Jacob), Elizabeth Joanne (Benoit Boudrias) et François (Chantal Thibault). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Nicolas Caron (Annie Corbin), son père feu Réal Caron; Camille (Cécile Lefebvre) et Laurence Cervant (Patrick Ouellet), leur mère Linda Dumont; Anne (Stéphane Moisan), Laurent et Michèle Jobin, leur père feu Denis Jobin; Flavie (Max Gosselin) et Léa Cervant-Boudrias; Olivier et Gabrielle Cervant (Dave Maillot) ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants; sa soeur et ses frères: Sr Thérèse, Bernard (Louise Tremblay) et Laurent (Denise Painchaud). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Cervant, ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Un sincère merci au Dre Geneviève Champagne-Parent (et sa collaboratrice) pour son accompagnement, sa prévenance, sa douceur et sa gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.suivies de l''inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. Vous serez toutefois avisés si les consignes de la Direction de la santé publique sont allégées à cette date et permettent de venir saluer les membres de la famille.