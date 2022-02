SYLVAIN, Louis



À l'hôpital Général de Québec, le 24 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis Sylvain, époux de Micheline Asselin et fils de feu madame Yvonne Berthiaume et de feu monsieur Jean Sylvain, il était natif de Sainte-Hénédine et demeurait à Beauport, Québec. Monsieur laisse dans le deuil outre son épouse madame Micheline Asselin; ses enfants: Lucie (Michel Girard), André (Sylvie Morneau), Michelle (Martin Drolet); ses petits-enfants: Patrick (Marie-Ève), Annie (Pierre-Olivier), Josiane (Jean-François), Maxime (Daphné), Antoine, Jason, Audrey (David); ses dix arrière-petits-enfants: Olivier, William, Eva, Maëlie, Charlie, Alexis, Zachary, Félix, Milan et Léonie; ses frères et soeurs: feu Céline (feu Joseph Bégin), feu Robert (feu Pierrette Mercier), feu Georgette (feu Daniel Roy), feu Evariste (Lise Fortin), feu Clément, feu Gilles, Mario (feu Cécile Maheux), feu Lise (feu Carl Jackson), Denise (Yvon St-Hilaire); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Asselin: Robert (Janine Cliche), Maurice (Iréna Berthiaume), feu Jacqueline (Robert Perreault et Danielle Thibault), Pierrette, Louisette (Doris Trudel), Lucille (feu Clermont Perreault), Denis (Paulette Paquette), Michel (feu Mariette Laplante), Gilles (Michelle Morin), Francine (Viateur Couture), Monique (Gaétan Guay), Nicole (René Thibodeau), Yvon (Frances Brandow), Pierre (Lise Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a été confiée àle vendredi 11 février 2022 de 13h à 16h et le samedi 12 février de 8h à 10.Le corps de monsieur Sylvain sera déposé au cimetière de St-Hénédine au printemps. Un remerciement particulier au personnel du 3000 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc H1N 1C1 https://poumonquebec.ca/