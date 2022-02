PELLETIER, Sylvio Roger



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 1er février 2022, à l'âge de 92 ans est décédé monsieur Sylvio Roger Pelletier, époux de feu dame Françoise Pelletier. Fils de feu dame Marie Bernier et de feu monsieur Joseph-Onésime Pelletier, il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Il laisse dans le deuil son fils Mario Pelletier (Christiane Viel); ses petites-filles: Véronique (Jany Néron), Sophie et Vicky Pelletier (Gaétan Simard). Il était le frère de: feu Louis-Nazaire, feu Émile (feu Jeannine Léonard), feu Alphonse (Jeannette Boutin), feu Rose, feu Paul, Gérard (feu Denise Préfontaine), Marie-Anne (feu Ernest Dubé), feu François et Raymond. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s, en particulier Madame Rolande Lavallée. De chaleureux remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions ainsi que la qualité de leurs soins et de leurs services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Un moment de prières et de recueillement aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint-Aubert.