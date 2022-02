BELLAVANCE, Jean-Louis



Au CHUL de Québec, le 25 janvier 2022 à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Bellavance, fils de feu Marie-Ange Thériault et de feu Lucien Bellavance. Natif de Causapscal et anciennement de Sept-Îles, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Marthe (André Mc Kinnon), Andréa (Ghislain Levesque), Cécile (Raynald Beaudin), Marie-Jeanne (Clermont Beaudin), Oliva et Régis; ses belles-sœurs : Adrienne Bujold et Solange Santerre; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a maintenant rejoint ses parents Marie-Ange Thériault et Lucien Bellavance ainsi que ses frères Marcel et Gilles. La famille souhaite remercier le personnel du Manoir de la Rivière à Cap-Rouge ainsi que l'équipe médicale du CHUL de Québec pour leurs bons soins de fin de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean Lapointe, 105 rue Normand, Montréal (QC) H2Y 2K6, téléphone : 514 288-2630. https://fondationjeanlapointe.org/donnez/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.