LECLERC, Thérèse Saint-Hilaire



Au Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2022, la dernière de la lignée d'Adèle et d'Agénard, dans la paix et entourée des siens, est décédée à l'âge de 95 ans et 4 mois, madame Thérèse St-Hilaire, épouse de feu Fortunat Leclerc. Elle demeurait à St-Nicolas puis une dizaine d'années, en résidences pour personnes âgées à Lévis. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: feu Lyse (Jocelyn Grondin), Claude (Paule Desgagnés), feu Jacques (feu Christine Sobry), André (Danielle Couture), Lucie, Danielle (Serge Thibault) et Christian (Patricia Soumaille); ses 21 petits-enfants; ses 27 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Béatrice (feu Auguste Côté), feu Maria (feu Joseph Parent), feu Welly (feu Jeanne Huppé), feu Télesphore (feu Simone Morin), feu Germaine (feu Léon Fontaine), feu Jeanne (feu Paul-Émile Boutin), feu Henri, feu Jacqueline (feu Eugène Fortier), feu Jean-Paul, feu Marcel, feu Denis (feu Rita Côté) et feu Mariette: ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: feu Gérard (feu Marie-Claire Roy), feu Gédéon (feu Denise Faucher), feu Léo (Lorraine Audet) et feu Anne-Marie (Gérard Vachon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Nous remercions le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la résidence St-Antoine ainsi que l'accompagnement reçu au Sélection Lévis. Maman portait une affection particulière aux organismes d'accompagnement lors de fin de vie. SVP, compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Unité des soins palliatifs ou Unité des Soins courtes durées en Gériatrie. Merci.à compter de 9h.