SAVOIE, Rose-Alma Vachon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 février 2022, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédée madame Rose-Alma Vachon épouse de feu Noé Savoie. Elle était la fille de feu Ernest Vachon et feu Albertine Jacques. Elle demeurait à Sainte-Marie autrefois de Saint-Sylvestre.Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Diane Nadeau), Céline (Louis-Marie Bissonnette), Raymonde (Henri Savoie), Claire (Raoul Ruel), Françoise (Gordon Blaney), Solange (Jacques Bilodeau), Luc (Lise Ross), René, Pierrette (Claude Morisette), Benoit (Ginette Gagné) et Marcel (Christine Routhier) ainsi que ses 33 petits-enfants et 64 arrière-petits-enfants. Ses frères et soeurs de la famille Vachon:feu Carmen (feu Philorum Lessard), Marguerite (feu Martin Lessard), Bernadette (feu Eugène Labranche), feu Clément (Françoise Cloutier), Marie-Marthe, Suzanne (Louis Fillion), feu Thérèse (Lauréat Lessard) et Louis-Marie (Marguerite Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savoie: feu Marie-Jeanne (feu Joseph Larochelle), feu Henri-Louis (feu Rose-Léa Thivierge), feu Simone (feu Cyrille Fillion(Simone Labranche), feu Bernard (feu Madelaine Simard), feu Moïse (feu Valéda Vachon) et Rose-Yvonne (feu Lauréat Roy). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/dons-in-memoriam ou à La Paroisse Sainte-Mère-de- Jésus (Fabrique Saint-Sylvestre) https://www.ecdq.org/faire-un-don/campagne-aux-paroisses/. La famille désire remercier le personnel de l'Hôte-Dieu de Lévis de même que celui du Château Ste-Marie pour les bons soins prodigués à leur mère. La direction des funérailles est confiée à la