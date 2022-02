BOLDUC, Ghislaine St-Hilaire



Au CHUL, le 23 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Ghislaine St-Hilaire, épouse de feu monsieur Gilles Bolduc. Elle était la fille de feu Antonio St-Hilaire et feu Antoinette Boutin. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Caroline Auger et ses enfants Félix, Florence et Antoine), Dominic (Annie Ferland); ses petits-enfants : Christophe et Benjamin Bolduc, Émilie et Sarah Bolduc; sa sœur Louisette et son frère Mario (Danielle Dufresne). Elle est allée rejoindre son frère Gaston (feu Claudette L'Espérance). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHUL pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille se réunira à la maison funéraireà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, dont les bureaux administratifs sont situés au Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4.