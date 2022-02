BROCHU, Robert



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Robert Brochu, époux de feu Lucia Serraiocco, fils de feu Henri Brochu et de feu Véronica Racine. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Henry Brochu (Céline Béchette) et Gina Brochu (Réal Paquet); sa petite-fille Sofia; son frère et sa sœur : Victor (feu Jeannette Guitard) et feu Rita (Roland Lefrançois); ses beaux-frères et belles-sœurs; ses cousins et cousines, et ses grands amis : Ronald Charest, Pat McKenna et Frank Scardina. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc), G2J 1B8, 418-682-6387 - en ligne : https://www.coeuretavc.ca/